España celebra su segundo Mundial y destaca la unidad que genera el fútbol

julio 20, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, la periodista veracruzana radicada en Barcelona, Sonia García, afirmó que la conquista del segundo título mundial de España ha fortalecido la unidad del país y devuelto el orgullo nacional.

Destacó que el éxito deportivo es resultado de años de inversión en el deporte y la educación, además del aporte de la diversidad cultural. También consideró positivo el restablecimiento de las relaciones entre los gobiernos de México y España.