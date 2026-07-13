Anuncian 11° Festival Internacional Primate Escénico en Xalapa; reunirá a artistas de Latinoamérica

julio 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La ciudad de Xalapa se consolidará una vez más como el epicentro de la creación y la reflexión artística con la llegada de la decimoprimera edición del Festival Internacional Primate Escénico.

Este encuentro anual se ha convertido en una de las plataformas independientes más significativas para la difusión de la danza contemporánea, el teatro físico, la performance y las prácticas experimentales en Latinoamérica.

Karina Medina, codirectora del festival, junto al director Pedro García, destacó que el proyecto ha consolidado a lo largo de su historia un espacio de encuentro fundamental entre artistas, públicos y diversas comunidades.

Tras una década de trayectoria, el festival ha tejido una red comunitaria que integra a creadores, estudiantes y participantes de países como Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Canadá, Estados Unidos, España, República Checa y Rusia.

“Año con año hemos ido sumando actividades un poco en relación a las necesidades que hemos detectado en torno a la danza, a las artes escénicas y a las artes vivas. Afortunadamente, ahora contamos con una gama de actividades súper diversa que nos interesa mucho compartir con el público local», expresó Karina Medina.

Para esta undécima edición, la programación oficial contará con el talento de creadores internacionales y locales. Entre la plantilla de artistas invitados que impartirán los talleres y presentarán sus obras se encuentran Luis Rubio y Elí Jiménez representando a México y Colombia; Patricia Rivera, Jan C. Méndez, Julieta Zapata y Marlene Coronel por parte del talento nacional; Flor Busó desde Argentina; Michelle Sánchez y Sofía Riggioni provenientes de Costa Rica; Mónica López de México; Raúl Martínez de El Salvador; Jeyner Chicas de Nicaragua; Fefo Achard de Uruguay; y Johan Betancourt de Colombia.

Mencionó que el corazón de Primate Escénico reside en sus prácticas corporales, un riguroso espacio de entrenamiento dirigido a estudiantes y profesionales de las artes escénicas coordinado por los mismos maestros invitados.

Sin embargo, el festival expande sus horizontes con modelos de formación que abrazan a todas las edades, manteniendo la plataforma para niños denominada «Primatitos», la cual involucra a los menores en un proceso creativo que culmina con una presentación abierta al público durante las actividades de clausura del festival.

Por otra parte, se consolida por tercer año consecutivo la plataforma «Primatotes», un espacio de intercambio dancístico y de movimiento diseñado especialmente para personas adultas.

Los organizadores hicieron hincapié en la relevancia del Foro Primate, un escenario de experimentación y vitrina escénica donde los asistentes locales, así como los más de 200 y 300 profesionales que viajan desde toda Latinoamérica, logran converger durante dos semanas en un potente intercambio cultural entre coreógrafos, productores, gestores y creadores visuales.