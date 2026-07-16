El 26 de julio Xalapa tendrá la segunda edición de la Ruta Recreativa en Ávila Camacho

El 26 de julio Xalapa tendrá la segunda edición de la Ruta Recreativa en Ávila Camacho

julio 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Xalapa se prepara para la segunda edición de la Ruta Recreativa el próximo domingo 26 de julio en la que habrá actividades deportivas, culturales y recreativas sobre la avenida Ávila Camacho.

Se trata de un circuito de 2.5 kilómetros con ruta Juan de la Luz Enríquez y Ávila Camacho para concluir en el parque Los Tecajetes.

El director de Desarrollo Urbano, Aldo Ponce Ramírez, destacó que la primera edición tuvo una buena respuesta de la ciudadanía con el objetivo de fomentar el uso de los espacios públicos, la movilidad activa y la convivencia familiar.

Explicó que la iniciativa busca que las personas salgan a caminar, correr o andar en bicicleta, además de promover una cultura vial que, dijo, ha permitido que programas como el «1×1» tengan aceptación entre la población, a pesar de que en Xalapa circulan diariamente más de 230 mil vehículos.

«Es uno de los municipios que tienen mayor densidad de autos en el país. A pesar de esto, la ciudadanía ha visto con buenos ojos la vía recreativa y eso nos impulsa a seguir mejorando la experiencia y tener otras actividades que puedan funcionar».