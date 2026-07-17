J. Jun: el coreano que conquistó Xalapa cantando los éxitos de José José

julio 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Quienes acudieron la tarde del jueves a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para disfrutar del concierto gratuito de La Sonora Santanera fueron sorprendidos por la presentación de J. Jun, un cantante originario de Corea del Sur que se encargó de abrir el espectáculo y cautivó de inmediato a los asistentes con sus impecables interpretaciones de los grandes éxitos de José José.

Decenas de xalapeños se congregaron alrededor del escenario para corear junto a él y grabar videos de una actuación que rápidamente encendió las redes sociales. Detrás de esa potente voz en español se encuentra un joven extranjero que ha hecho de la música romántica mexicana su motor de vida, convirtiéndose en un auténtico fenómeno cultural y digital.

Aunque nació en el continente asiático, J. Jun descubrió el repertorio de «El Príncipe de la Canción» cuando aún vivía en su país natal.

Fascinado por la complejidad vocal y el sentimiento de las letras, el joven se impuso el reto de aprender español y perfeccionar su pronunciación para poder interpretar las piezas con la dignidad que merecen.

Esa pasión inicial se transformó con el tiempo en un proyecto artístico profesional que lo motivó a cruzar el mundo y establecerse en México. Hoy en día, el cantante suele autodefinirse orgullosamente como «mexicoreano», un término que acuñó para reflejar el profundo lazo identitario y de cariño que ha desarrollado con el público y la cultura de nuestro país.

La popularidad de J. Jun comenzó a fraguarse en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde acostumbra ofrecer recitales gratuitos al aire libre. Sus magistrales ejecuciones de himnos de la música popular como El Triste y Lo Pasado, Pasado detienen por completo el tránsito peatonal de locales y turistas, quienes maravillados por su talento comenzaron a apodarlo «El Príncipe de la Calle».

El salto masivo a la fama llegó de la mano de la plataforma TikTok, donde comparte los clips de sus presentaciones en plazas públicas y vialidades de diversas ciudades mexicanas. Sus publicaciones, que muestran la emotividad y el respeto con el que aborda el legado de José José, acumulan millones de reproducciones y lo han llevado a consolidar una comunidad de más de 400 mil seguidores que respaldan su carrera musical.