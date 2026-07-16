Invertirá Xalapa 10 millones de pesos en rescate del primer lago del Paseo de Los Lagos

Invertirá Xalapa 10 millones de pesos en rescate del primer lago del Paseo de Los Lagos

julio 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa iniciará en los próximos días la rehabilitación del primer lago del Paseo de Los Lagos, un proyecto para el que se destinarán 10 millones de pesos y que ya cuenta con la aprobación del Cabildo.

La alcaldesa Daniela Griego Ceballos informó que la administración municipal concluyó los trámites administrativos necesarios para comenzar la obra, por lo que los trabajos arrancarán en breve.

“No tardamos en empezar. Iniciaremos en el primer lago con una inversión de 10 millones de pesos; estamos en el proceso administrativo y el Cabildo ya lo aprobó”, señaló.

La intervención contempla la colocación de una cubierta especial para facilitar actividades recreativas como correr y andar en bicicleta, además del mejoramiento de áreas verdes, la habilitación de espacios de descanso y la rehabilitación de dos módulos de sanitarios.

La presidenta municipal adelantó que el rescate integral del Paseo de Los Lagos continuará el próximo año, cuando se intervenga el segundo lago como parte de una segunda etapa del proyecto.

En otro tema, Daniela Griego anunció que el próximo domingo el Ayuntamiento organizará el festival “Adiós al Mundial” en el Parque de Los Lagos. Las actividades iniciarán a las 11:30 horas con dinámicas recreativas para las familias y, a las 12:30 horas, se transmitirá la final de la Copa del Mundo en ese espacio público.