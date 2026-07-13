Invasores de Sierra Alta en Coatepec protestan en Xalapa para exigir caminos

julio 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes del grupo que mantiene una ocupación irregular en la zona boscosa de Coatepec, conocida como Sierra Alta, se manifestaron este lunes afuera de Palacio de Gobierno para exigir la apertura y rehabilitación de un camino.

A pesar de los señalamientos que los identifican como invasores de esta importante reserva ecológica, una comisión de los ocupantes acudió a Xalapa para buscar la intervención del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

Acusaron al ayuntamiento de Coatepec de no haber cedido a sus peticiones desde principios de año, lo que resulta contradictorio debido a que se trata de personas con asentamientos ilegales.

“Nosotros ya le pedimos al alcalde (de Coatepec) el apoyo desde que entró, desde febrero le solicitamos el apoyo y no ha habido nada. Nos lleva a largas… nos quedó de dar cinco o seis caminadas de material para emparejar el camino y no ha habido nada», comentaron.

De acuerdo con Julián Guzmán Martínez, quien se presentó como representante de los manifestantes, los campesinos producen café, plátano, maíz y frijol; sin embargo, alegaron que ante las malas condiciones del camino no pueden ingresar vehículos de carga, viéndose obligados a trasladar sus productos a pie, lo que, según ellos, les impide comercializar sus cosechas.

Los manifestantes advirtieron que esta primera protesta en Xalapa fue realizada por una comitiva pequeña, pero amenazaron con movilizar a un contingente mayor y tomar vialidades si las instancias correspondientes no les facilitan cargamentos de grava caliza y maquinaria pesada para consolidar el camino en la zona invadida.

Los quejosos pertenecían a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) y ahora forman parte de un grupo de campesinos conocido como Sierra Alta.