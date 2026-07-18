Construcción en el Tejar que denuncian vecinos no es irregular: Desarrollo Urbano

julio 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La construcción que inconformó a vecinos del Fraccionamiento Lomas del Tejar en la ciudad no presenta ninguna irregularidad, aunque se atienden las quejas vecinales, afirmó el director de Desarrollo Urbano, Aldo Ponce Ramírez.

Y es que, explicó que en esta zona, el programa de ordenamiento territorial, permite la construcción en vivienda unifamiliar de hasta tres niveles.

«Hemos platicado con los vecinos, tenemos una reunión la siguiente semana, van tres reuniones con ellos, ellos fueron los que nos hicieron saber, yo personalmente fui a visitar la obra y notificar a la arquitecta perito responsable de la obra».

Sin embargo, dijo que los responsables de la obra, se acercaron a la dirección a su cargo y se les dieron las facilidades que a todo interesado se brinda para llevar a cabo los trabajos en orden.

«Presentaron su plano y se regularizó la construcción. Sigue un poco la inquietud de los vecinos. Hemos estado en contacto directo con ellos, así como en otras zonas de la ciudad cuando hay alguna incertidumbre sobre alguna construcción lo que hacemos es platicar con los vecinos y también platicar con los propietarios, arquitectos y peritos».

El funcionario municipal remarcó que se les explicó lo que mandata el programa de ordenamiento territorial, que en la zona de El Tejar, permite en vivienda unifamiliar hasta tres niveles de construcción.

«No hay situación irregular, el plano que tenemos corresponde a una casa y hay apertura de ambas partes para platicar, conocer el proyecto y resolver cualquier duda de manera ordenada».

Y es que algunos vecinos inconformes solicitaron la suspensión de la obra por considerarla irregular pues a su decir, se realiza fuera de la normativa.