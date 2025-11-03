Vuelca autobús en Oaxaca; 29 personas resultan lesionadas

noviembre 3, 2025

Un autobús de pasajeros volcó la mañana de este lunes 3 de noviembre en la carretera que conduce al municipio de San Felipe Tejalápam, Oaxaca; las autoridades estatales reportaron 29 personas lesionadas, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. No hubo ningún fallecido.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, detalló que el autobús partió de Santa María Peñoles, Etla, población de la región Valles Centrales, con destino a la capital del estado. De acuerdo con el funcionario, el chofer perdió el control del autobús y se salió del camino para luego volcarse.

⇒ Entre las personas lesionadas, se encuentran tres menores de edad y una mujer embarazada. Todas las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a clínicas y hospitales, según las lesiones que hayan sufrido.

“Este autobús salió de Santa María Peñoles y venía a la ciudad de Oaxaca; desafortunadamente perdió el control del autobús el conductor, hay estas personas lesionadas, pero no tenemos reporte de ninguna persona fallecida”, aseguró Manuel Maza.

⇒ Al lugar acudieron cuerpos de emergencia de San Felipe Tejalápam y San Lorenzo Cacaotepec, quienes brindaron los primeros auxilios; además, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca y la Cruz Roja Mexicana.

Las autoridades investigan las causas del percance y revisan las condiciones del vehículo siniestrado.