Detienen a “El Tigre”, presunto líder del CJNG en Oaxaca y Veracruz

marzo 17, 2026

Elementos federales y estatales detuvieron a El Tigre, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en Oaxaca y Veracruz, tras un operativo que permitió desarticular parte de su estructura en la Cuenca del Papaloapan.

El despliegue táctico se realizó en el municipio de Cosolapa, Oaxaca, así como en la jurisdicción de Tezonapa, Veracruz, donde elementos de seguridad y agentes de investigación de ambas fiscalías ubicaron el centro de operaciones del grupo delictivo.

⇒ En la intervención fueron detenidos El Tigre y varios de sus colaboradores cercanos, entre ellos Ulises Cervantes, de 27 años, y Ramiro Rodríguez, de 38, quienes quedaron a disposición de un juez para definir su situación jurídica.

En el sitio, las autoridades aseguraron armas de fuego y réplicas, uniformes de las Fuerzas Armadas, credenciales, decenas de dosis de droga, vehículos de distintos tipos y equipo táctico, que eran usados para usurpar funciones oficiales para la comisión de actividades ilícitas.

Las investigaciones señalan que la célula criminal encabezada por El Tigre tenía presencia en al menos 30 municipios de Oaxaca y Veracruz, donde presuntamente controlaba la distribución de droga al menudeo.

⇒ Además, el grupo habría mantenido bajo amenaza a presidentes municipales, ganaderos y comerciantes, como parte de un esquema de extorsión, secuestros y control territorial en la zona.

Como parte de los resultados del trabajo de inteligencia criminal se identificó que esta célula delictiva estaría relacionada con bloqueos ilegales con quema de vehículos en caminos y carreteras, principalmente en Veracruz, que realizó el CJNG tras la muerte de su líder, Nemesio Oceguera, El Mencho.