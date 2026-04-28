FGR inicia investigación por presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

FGR inicia investigación por presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

abril 27, 2026

Maru Campos si acudirá el martes al Senado

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Oscar Cantón Zetina, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició carpetas de investigación formalmente por la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua, mientras que la gobernadora Maru Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui, acudirán este martes a una reunión clave en el Senado para dar explicaciones.

El legislador subrayó que, en paralelo al análisis político que realizará la Cámara Alta, la FGR abrió carpetas de investigación para determinar posibles delitos o responsabilidades administrativas derivadas de estos hechos, lo que eleva el caso a un ámbito jurídico de alto nivel.

“Lo que sí está muy claro es que la Fiscalía General de la República ya inició carpetas de investigación en estos temas para determinar lo que pudo haber ocurrido o qué tipo de delitos o de faltas se pueden configurar. Esa sería una tarea de la Fiscalía”, puntualizó.

Cantón Zetina también confirmó que tanto la mandataria estatal como el fiscal de Chihuahua asistirán al encuentro convocado por la Comisión, pese a que su confirmación fue únicamente vía telefónica.

“Ya confirmaron directamente que estarán presentes, y estamos en espera de sostener esta reunión de trabajo”, indicó.

El encuentro será público y transmitido por el Canal del Congreso, y tendrá como objetivo central esclarecer bajo qué condiciones habrían operado agentes estadounidenses en territorio mexicano.

“El interés es conocer la verdad, saber exactamente cuál fue la actuación de estos agentes extranjeros y si se realizó sin conocimiento o autorización del gobierno federal”, explicó.

El senador advirtió que, de comprobarse la participación de agentes de la CIA en tareas de seguridad en Chihuahua sin apego a la ley, se podría configurar una violación grave a la Constitución, a la Ley de Seguridad Pública e incluso al Código Penal Federal.

Asimismo, señaló que el tema rebasa el ámbito local, al involucrar directamente la soberanía nacional y el equilibrio del federalismo mexicano.

Entre los elementos que generan preocupación, mencionó un convenio firmado en 2023 entre el gobierno de Chihuahua y el estado de Texas, que podría no haberse ajustado a los procedimientos constitucionales para la cooperación internacional.

Cantón Zetina aclaró que la reunión en el Senado no constituye un juicio, sino un ejercicio de rendición de cuentas; sin embargo, no descartó que, a partir de la información que se obtenga, puedan evaluarse medidas de mayor alcance.

“No es un juicio, es una invitación para que den su versión. Pero con base en lo que se conozca, el Senado podría valorar distintos escenarios, incluso un eventual juicio político”, sostuvo.

En tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró que la invitación a la gobernadora fue aprobada por el pleno y confió en que el encuentro permita esclarecer los hechos.

Subrayó que todos los servidores públicos están obligados a actuar conforme a la Constitución, especialmente en temas relacionados con la participación de actores extranjeros.

“La soberanía y la no injerencia no son negociables. Cualquier coordinación internacional debe realizarse bajo los mecanismos legales y con las autorizaciones correspondientes”, enfatizó.

La reunión de este martes se perfila como un punto clave, no solo por la comparecencia confirmada de la gobernadora y el fiscal estatal, sino porque se desarrolla en paralelo a una investigación federal en curso, lo que podría derivar en consecuencias legales y políticas de alto impacto.