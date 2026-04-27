No todos son retos virales, alumnos de bachillerato realizan video contra bullying y violencia escolar

No todos son retos virales, alumnos de bachillerato realizan video contra bullying y violencia escolar

abril 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A una semana de que, cuando menos, en cuatro escuelas se dejaron

amenazas de tiroteo, alumnos de la Escuela de Bachilleres “Antonio María de Rivera”, ubicada en la ciudad de Xalapa, lanzaron un video en redes sociales contra el acoso escolar.

El material fue producido por los propios jóvenes con una duración de

51 segundos, para hacer una llamado a su comunidad escolar a mantenerse en alerta y no ignorar las señales de alarma.

«Si ves algo que te preocupa, notas que alguien no está bien o escuchas

algo fuera de lugar, actúa, no lo ignores.»

Asimismo, aseguran que “Cuidarse es algo de todas y todos”, por lo que

piden no ignorar situaciones preocupantes, conductas extrañas o comentarios fuera de lugar.

Cualquier caso de bullying debe ser reportado de inmediato con docentes,

directivos o personal de confianza, a fin de atender la situación oportunamente.

Además los creadores invitan a no compartir contenido que pueda dañar

o afectar a otras personas, acompañando la campaña los hashtag #ReportaNoCompartas y #NoEsUnJuego.

Se busca, de acuerdo al video, construir espacios escolares libres de

violencia y con respeto entre compañeros.

Hay que recordar que las autoridades escolares, así como la gobernadora

Rocío Nahle, atribuyó los mensajes de la semana pasada a retos virales que realizan los jóvenes y llamó a redoblar la educación desde casa.