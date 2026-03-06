Oaxaca continúa la lucha contra el sarampión

marzo 5, 2026

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que, actualmente, se mantienen las acciones estratégicas con diversas instituciones del sector para prevenir los contagios de sarampión en todo el estado; esto, luego de que en la región Costa se encendieran las alarmas por esta enfermedad.

La dependencia detalló que, de acuerdo a la semana epidemiológica número siete, se tienen contabilizados 17 casos acumulados de esta enfermedad, de los cuales 16 han sido tratados satisfactoriamente y uno se encuentra estable en su domicilio, se trata de un masculino de 32 años, quien no cuenta con antecedentes vacunales.

⇒ Al corte del 2 de marzo se han aplicado 124 mil 493 vacunas en la entidad, de las cuales 76 mil 246 corresponden a la doble viral Sarampión y Rubéola (SR) y 48 mil 247 a la triple viral, Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP).

Los Servicios de Salud de Oaxaca mantienen coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su régimen ordinario, y con la Jurisdicción Sanitaria número 4 para contener la propagación del virus en la región Costa. Ante ello, exhortó a la población a acudir a vacunarse contra el sarampión.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por gotículas al toser o estornudar. Fiebre alta, erupciones en la piel, tos persistente y ojos enrojecidos son algunos de los síntomas iniciales. En personas no vacunadas puede generar complicaciones graves.