Caen “El Quico” y “El Yiyo”, de la banda criminal “Los Rusos”, en Oaxaca

marzo 5, 2026

La Fiscalía General de Oaxaca logró la detención de dos personas por narcomenudeo afuera de una escuela en el municipio de Santiago Jamiltepec; uno de los detenidos, identificado por las iniciales M.R.R.C., alias Yiyo, es considerado objetivo prioritario de la Costa.

De acuerdo con los trabajos de inteligencia criminal, el Yiyo es vinculado con actividades ilegales ligadas a la célula delictiva de “Los Rusos”, que opera principalmente como una facción del Cártel de Sinaloa de Ismael El Mayo Zambada, teniendo su mayor zona de influencia y control operativo en Oaxaca, Tijuana y Mexicali.

El operativo de captura fue encabezado por la Fiscalía General de Oaxaca, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se llevó a cabo en calles del municipio de Santiago Jamiltepec.

Además del Yiyo, en el operativo también detuvieron a M.H.Q., alias Quico, a quien también le aseguraron dosis de drogas conocidas como cristal y marihuana. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público que reunió las pruebas suficientes para que un juez dictara vinculación a proceso en su contra por el delito de narcomenudeo.

⇒ Cabe reiterar que Yiyo es considerado como objetivo prioritario por las autoridades, debido a que es generador de violencia en la región de la Costa, en la zona limítrofe de Oaxaca con Guerrero.

De esta forma, la Fiscalía General de Oaxaca destacó que trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad pública en el estado.