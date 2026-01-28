Oaxaca ha registrado cinco casos de sarampión en lo que va del año

enero 27, 2026

El secretario de Salud en Oaxaca, Efrén Emmanuel Jarquín González, informó que, actualmente, el estado cuenta con cinco casos confirmados de sarampión en menores de edad, entre ocho y doce años. Recordó que el año pasado se confirmaron seis contagios en la entidad.

Los pacientes contagiados, quienes se reportaron en la jurisdicción sanitaria número cinco de la región Mixteca, ya están recuperados y dados de alta, sin ninguna complicación de salud. Ninguno de ellos contaba con la vacunación contra la enfermedad viral.

⇒ Los casos confirmados de sarampión se registraron en los municipios de Santiago Tilapa, Santiago Juxtlahuaca y Coicoyán de los Flores.

Esta situación llevó a las autoridades estatales a reforzar la estrategia de inmunización. Ahora, la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, está disponible para toda la población del estado en todos los centros de salud de la zona.

El funcionario estatal atribuyó el origen de los casos a la importación del virus desde Estados Unidos, el cual es un país que no le da importancia al esquema de vacunación, permitiendo que la enfermedad se propague e incremente los casos en el país.

Recordó la importancia de la vacuna contra el sarampión, destacando que la dosis debe aplicarse a los 12 meses, los 18 meses y a los seis años de edad. Sin embargo, quienes superan los 10 años, incluidos los adultos, también deben protegerse, ya que el riesgo de complicaciones existe para cualquier grupo etario.

“La vacunación es la mejor protección para esta enfermedad. Es imposible que tengamos sarampión si tenemos una vacuna disponible, siempre por ciento gratuita y la tenemos en todos los centros de salud”, afirmó el secretario.