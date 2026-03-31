Detienen a mujer por feminicidio de profesora en Oaxaca

marzo 30, 2026

La Fiscalía General de Oaxaca informó que detuvo a una mujer como probable responsable del feminicidio de la profesora indígena ayuujk Reyna González García, quien fue asesinada el pasado 25 de marzo en el interior de su domicilio, en la ciudad de Oaxaca.

⇒ La detenida fue identificada como A. D. R. L., y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

Reyna González fue asesinada en su domicilio ubicado en la colonia Monte Albán, de la agencia San Martín Mexicapam. Según el dictamen pericial, la causa de la muerte fue una hemorragia subaracnoidea derivada de un traumatismo craneoencefálico severo ocasionado por lesión contundente traumática; además, se detectaron signos de asfixia por ahorcadura mecánica.

Este domingo, la profesora ayuujk fue enterrada en Santa María Tlahuitoltepec, población de la Sierra Norte del estado.

Tras su feminicidio, el Observatorio de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Mujinaf) demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía estatal para que se identifique, detenga, proceda y sancione a las personas responsables del feminicidio.

⇒ También se exigió que se garantice la reparación integral del daño a las víctimas indirectas de este feminicidio, considerando la protección, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

“Derivado de los actos de investigación realizados con perspectiva de género, así como labores de inteligencia criminal, se obtuvieron los indicios y datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad de A.D.R.L., quien fue detenida y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica”, informó la Fiscalía General de Oaxaca.