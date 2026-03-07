Causa indignación invitación a taller para elaborar “kit forense” en caso de desaparición en Oaxaca

marzo 6, 2026

El Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, causó polémica tras convocar al taller titulado “Elabora tu kit forense en caso de desaparecer”, como parte de las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

⇒ Este taller estaba previsto a realizarse este viernes 6 de marzo, a las 17:00 horas, en Casa Guietiqui, y se anunció como “un espacio seguro y exclusivo para mujeres”; sin embargo, la convocatoria fue eliminada tras las críticas realizadas por colectivos feministas.

El objetivo del “kit forense”, según el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, es facilitar la identificación en caso de desaparición. Sin embargo, colectivas de Oaxaca señalaron que este tipo de actividades refuerzan “la idea de que las mujeres deben prepararse para desaparecer en lugar de garantizarles condiciones reales de seguridad”.

La creadora del kit, Becki Ríos, ha explicado que esta iniciativa es una medida preventiva ante la crisis de desapariciones en México, diseñada para almacenar muestras biológicas como saliva, uñas, cabello, fotos y documentos de una persona, facilitando su rápida identificación y localización si fuera necesario, como una respuesta ante la crisis de desaparición de personas en México.

La idea del “kit forense en caso de desaparecer” fue desarrollado por Becki Ríos, quien en sus redes sociales exigió una disculpa pública al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec y lo acusó de plagio. “Quiero aclarar que yo no voy a estar presente en esa actividad y quiero reiterar que con el kit no se lucra”, afirmó.

“El kit forense no es un juego. Una. Y yo no trabajo para ningún nivel de gobierno, ni federal ni estatal, a mí no se me ha pedido ninguna colaboración, así que exijo a ese municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, una disculpa pública”, afirmó la activista a través sus redes sociales.

Por su parte, la colectiva Brujas del Mar cuestionó la realización de este taller por parte del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en lugar de tomar acciones para evitar que continúen las desapariciones de mujeres en Oaxaca y en ese municipio en específico.

“La obligación del Estado es evitar las desapariciones, encima de que no pueden con eso, ahora también depositan en las mujeres la labor de crear sus propios archivos para que resuelvan si son víctimas de desaparición. Ya no perdonan ni la burla, especialmente en el tenso clima de desapariciones y feminicidios”, señaló la colectiva.