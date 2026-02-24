Asesinan a tiros a cinco personas afuera de un local de cervezas en Oaxaca

febrero 23, 2026

En un ataque armado, cinco personas fueron asesinadas en Temascal, cabecera del municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca; en la agresión, se reportó una persona con lesiones de armas de fuego.

⇒ Las víctimas se encontraban afuera de un establecimiento de venta de cervezas cuando fueron agredidas con disparos de armas de fuego. La persona lesionada, según testigos, logró refugiarse al interior del establecimiento.

El ataque armado se registró a las 14:30 horas de este domingo, y hasta el momento no se han identificado a las víctimas de manera oficial. Las autoridades estatales confirmaron los hechos y la Fiscalía General de Oaxaca abrió la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con el reporte del portal informativo El Piñero, una de las víctimas fue identificada como “Mundial”, de aproximadamente 47 años de edad, de oficio pescador. El hecho generó una fuerte movilización policiaca en el lugar para el esclarecimiento del crimen y dar con los responsables.

Oaxaca tuvo secuelas de violencia después del operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el cual se llevó a cabo en la madrugada del domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La reacción fue inmediata y coordinada. La acción desató una jornada de violencia con bloqueos y enfrentamientos en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California y Oaxaca, donde grupos delictivos respondieron con la quema de vehículos y cierres carreteros.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca emitió este domingo un alertamiento preventivo dirigido a las personas usuarias de las carreteras que comunican al estado de Oaxaca con los límites de Veracruz, ante los hechos de violencia registrados este día.