Detienen a maquinista del tren interoceánico que se descarriló en Oaxaca

enero 27, 2026

Redacción/Xalapa. Autoridades federales detuvieron al operador del Tren Interoceánico que se descarriló en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como parte de las indagatorias abiertas por el accidente. De acuerdo con registros oficiales, el arresto del maquinista se efectuó tras la integración de la carpeta de investigación correspondiente al siniestro.

El detenido, identificado como Felipe de Jesús Diez Gómez, fue localizado el lunes 26 de enero en Palenque, Chiapas, alrededor de las 9:24 horas. Posteriormente, fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez para quedar a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará continuidad al proceso legal.

En paralelo, la FGR informó que las investigaciones técnicas apuntan al exceso de velocidad como la causa del descarrilamiento, según el análisis de la caja negra y los peritajes realizados. Este hallazgo, dado a conocer casi un mes después del accidente, es considerado un elemento central para determinar si existió responsabilidad directa por parte del operador del convoy.