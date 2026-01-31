Incendio deja dos muertos en Oaxaca

enero 30, 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que la tarde de este jueves se registró un incendio urbano en un predio ubicado en el Fraccionamiento Miramar, localidad de Barra de Copalita, municipio de San Miguel del Puerto, que dejó un saldo de dos personas fallecidas.

El incendio ocurrió mientras se realizaban labores de limpieza de un terreno con fuego, el cual se salió de control. Personal de la CEPCyGR acudió de inmediato al lugar y aseguró el área afectada en coordinación con la autoridad municipal, donde hallaron los restos de un hombre y una mujer, que acudieron a revisar un terreno de su propiedad.

⇒ La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos exhortó a la población evitar el uso de fuego para limpiar terrenos o áreas de riesgo sin las medidas de seguridad necesarias.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas habrían encendido basura como parte de labores de limpieza, pero el fuego se salió de control y quedaron atrapadas entre las llamas, falleciendo presuntamente por asfixia. Elementos de la Fiscalía General de Oaxaca realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

El hecho generó consternación entre habitantes de la zona. Tras los hechos, el Gobierno Municipal de San Miguel del Puerto emitió un comunicado en el que informó que el incendio fue completamente sofocado con la intervención de las autoridades correspondientes y el apoyo de autoridades locales.

El ayuntamiento confirmó la pérdida de dos vidas humanas y señaló que la Fiscalía estatal inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades conforme a la ley. Asimismo, exhortó a la población a evitar la quema de basura, hierba seca o realizar prácticas de roza, tumba y quema, al representar un alto riesgo de incendios y accidentes fatales.