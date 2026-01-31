Sin afectaciones en Oaxaca tras sismo de 4.1: Protección Civil

enero 30, 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que, hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, luego del sismo registrado la mañana de este viernes en la zona costera del estado de Oaxaca.

⇒ De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.1, ocurrió a las 10:51 de este 30 de enero a 4 kilómetros al noroeste de Juchitán de Zaragoza.

Tras el sismo, se activaron los protocolos de monitoreo y verificación, manteniendo comunicación con autoridades municipales. Además, la CEPCyGR continúa con el seguimiento y monitoreo permanente, e invita a la población a mantener la calma, así como mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

De acuerdo con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico del Sistema de Aleta Sísmica Mexicano, el sismo acontecido en el municipio de Juchitán de Zaragoza no ameritó aviso de Alerta debido a que la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación.

⇒ Este es el segundo movimiento sísmico superior a los 4 grados que se registra en el país, pues a las 6:02 de la mañana se percibió un sismo de 4.0 de magnitud con epicentro en San Marcos, Guerrero.