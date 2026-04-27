Listo pronóstico de ciclones, para el Pacífico hasta 21 y en el Atlántico hasta 15

Listo pronóstico de ciclones, para el Pacífico hasta 21 y en el Atlántico hasta 15

abril 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El Servicio Meteorológico Nacional prevé un total de 18 a 21 ciclones

tropicales para el Océano Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico, durante la próxima temporada de ciclones tropicales que inician, en la primera zona el 15 de mayo y en la segunda el 1 de junio.

La jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes refirió que se dio a conocer la semana pasada el pronóstico oficial para este 2026.

“En el océano Pacifico pudieran presentarse entre 18 a 21 ciclones tropicales

en la cuenca del Atlántico entre 11 a 15 ciclones tropicales, en el Pacífico es mayor al promedio, mientras que para el atlántico estamos dentro a ligeramente abajo de lo normal”.

Esto derivado, explicó, de que entre los meses de mayo y julio se pudiera presentar el evento de El Niño y se podría extender hasta finales del año 2026, mismo que aumenta el número de fenómenos tropicales en el Pacífico y disminuyen en el Atlántico.

“No se está previendo una actividad tan intensa en el atlántico pero hay que recordar que este pronóstico es cuantitativo, no podemos saber cuántos de estos ciclones pronosticados puedan llegar a territorio mexicano y mucho menos saber en qué fechas”.

Luna Lagunes llamó a la población a mantenerse atenta de las fuentes oficiales para prever cómo avanza la temporada de ciclones tropicales.

Finalmente, resaltó que la temporada de ciclones tropicales inicia en el Atlántico el primero de junio y en el Pacífico el 15 de mayo, ambas concluyen el 30 de noviembre.