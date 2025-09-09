Veracruz, de los estados con menos suicidios del país: INEGI 

septiembre 9, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Durante el 2024, el estado de Veracruz registró a nivel nacional una de las tasas más bajas en suicidios de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

No obstante, datos de la Secretaría de Salud federal reportan que hasta agosto de este año hubo 138 casos de ideación suicida.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial en la Prevención del Suicidio del 10 de septiembre, el INEGI dio a conocer que, en el 2024 ocurrieron y se registraron 8 mil 856 suicidios en México lo que equivale a una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes.

Este valor supera los de 2014 y 2019 cuando las tasas fueron de 5.1 y 5.6 respectivamente.

No obstante, la tasa de suicidio de Veracruz es de 5.6 por lo que se encuentra por debajo del promedio nacional y entre las entidades con los registros más bajos.

El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, instaurado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud, con el propósito de impulsar acciones concretas para reducir las muertes por esta causa a nivel global.

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal reporta hasta el 30 de agosto de este año, en el estado de Veracruz, 130 casos que cataloga como “historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (Intento de suicidio), 37 de hombres y 93 de mujeres, además 138 casos que plantea como “Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (Ideación suicida)”, de los cuales 49 son de hombres y 89 de mujeres.

La dependencia federal asimismo señala que se han registrado seis casos de “Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado” en la entidad.

Asimismo, da cuenta de 55 casos de lesiones autoinfligidas intencionalmente por objeto cortante, 24 en hombres y 31 en mujeres.