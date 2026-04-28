Arranca Salud la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Veracruz

abril 28, 2026

Se aplicarán biológicos contra más de 10 enfermedades, entre ellas sarampión, influenza, COVID-19 y VSR

Xalapa, Ver., martes 28 de abril de 2026.– La Secretaría de Salud (SS) inició la Semana Nacional de Vacunación 2026, durante la cual se contempla la aplicación de más de 93 mil dosis, en coordinación con instituciones del sector, contribuyendo al cumplimiento de la meta nacional de más de 1.7 millones de vacunas.

Hasta el 02 de mayo se intensificará la aplicación de biológicos contra enfermedades como tuberculosis, sarampión, rubéola, tosferina, poliomielitis, tétanos, difteria, hepatitis A y B, influenza, COVID-19, virus sincitial respiratorio (VSR), neumococo y rotavirus.

La jornada prioriza la atención a niñas y niños desde el nacimiento, mujeres embarazadas —quienes recibirán vacunas como Tdpa, influenza, COVID-19 y VSR—, así como personas adultas mayores, con el objetivo de iniciar, completar o reforzar esquemas de vacunación.

Para garantizar el acceso, se instalarán módulos en unidades médicas de primer y segundo nivel, así como en puntos estratégicos, que pueden consultarse en el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx o mediante el 079.

Durante el acto inaugural, la titular de la dependencia, doctora Mariela Hernández García, destacó que la vacunación es una de las acciones más efectivas de salud pública y un derecho fundamental.

En su intervención, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, subrayó que la vacunación ha sido clave para salvar millones de vidas y enfrentar emergencias sanitarias, e hizo un llamado al personal de salud a reforzar el trabajo territorial y acercar los servicios a la población.