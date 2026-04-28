Veracruz presume su riqueza cultural en el Tianguis Turístico 2026

abril 28, 2026

Redacción/Xalapa. El secretario de Turismo estatal, Igor Roji López, destacó en entrevista para En Contacto la participación de Veracruz en la edición 50 del Tianguis Turístico de México, donde están representadas todas las regiones de la entidad.

Señaló que la presencia veracruzana integra la riqueza cultural, gastronómica y natural de zonas como la Huasteca, Totonaca y la Sierra de Zongolica, como parte de una estrategia enfocada en el impulso del turismo comunitario.

Asimismo, subrayó que el stand de Veracruz, considerado entre los más atractivos, exhibe íconos como la réplica de la pirámide del Tajín, además de expresiones artísticas como el son jarocho y danzas tradicionales.

El Tianguis Turístico se realiza en Acapulco del 27 al 30 de abril, con la participación de los 32 estados y representantes de más de 100 países, consolidándose como el principal foro de negocios del sector en México.