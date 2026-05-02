SSP Veracruz abre convocatoria 2026 para ingresar a la Policía Estatal

mayo 2, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP) lanzó la Convocatoria 2026 para el ingreso a la Policía Estatal, dirigida a mujeres y hombres interesados en integrarse como Policía de Proximidad.

De acuerdo con la convocatoria, las y los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento, tener entre 18 y 39 años, contar con bachillerato concluido, así como aprobar los exámenes médico, físico, psicológico y de control de confianza, además de cursar y acreditar la Formación Inicial.

Entre los requisitos físicos se establece una estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.55 metros para hombres, así como condiciones óptimas de salud que permitan el desempeño de actividades operativas. También se solicita disponibilidad de tiempo completo y posibilidad de cambiar de residencia dentro de la entidad.

La SSP informó que las personas que resulten aceptadas recibirán un apoyo económico mensual de 9 mil 590 pesos durante el curso de formación, el cual tiene una duración aproximada de seis meses e incluye instrucción académica, práctica operativa y actividad física.

Al egresar, las y los cadetes podrán acceder a diversos beneficios, entre ellos convenios educativos, programas de jubilación, seguro médico y apoyos por discapacidad o fallecimiento. Asimismo, los elementos podrán ser asignados a distintas delegaciones y agrupamientos especializados como K9, Caballería, Tránsito, Marítimo, Motorizado y Caminos.