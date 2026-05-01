Onda de calor persiste en Veracruz; sin lluvias en la región

mayo 1, 2026

Durante esta tarde-noche y madrugada del día jueves, un nuevo sistema frontal (núm. 48) se aproximará al noreste de México e interaccionará con una línea seca sobre Coahuila, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste mexicano, además del ingreso de humedad propiciado por las corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste), así como intervalos de chubascos en Tamaulipas; vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h en los estados de la Mesa del Norte y la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte), Nuevo León (centro y norte) y Tamaulipas (noroeste). Canal de baja presión en el oriente y sureste del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad para lluvias en el resto del territorio nacional.



Para el día de mañana, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Sin embargo, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso con onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México (oeste), Guanajuato (centro, sur y suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (norte, centro y oeste); finalizando en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Por otra parte, el nuevo frente frío (núm. 48) ingresará y se extenderá sobre el noreste mexicano, en combinación con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, originarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca.



El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la onda de calor en México, así como la aproximación de un nuevo frente frío (Núm. 48) al noreste del territorio nacional.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horasLas rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como generar encharcamientos.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.



Pronóstico de lluvias para mañana 30 de abril de 2026:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 30 de abril de 2026:

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 30 de abril de 2026:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de viento para mañana 30 de abril de 2026:



Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y tolvaneras: Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; y de componente sur: Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz (costa y sur).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, condiciones de cielo con nubes dispersas, ambiente templado y bruma en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 26 a 28 °C. Prevaleciendo la onda de calor en el Estado de México (oeste), finalizando para la Ciudad de México. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en el oeste de Baja California; ambiente fresco en la península y frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte y noreste); las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana, ambiente templado en Sinaloa y fresco en Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a extremadamente caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro). Viento de componente oeste de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Sonora, así como rachas de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado; sin lluvia en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste) y Michoacán, finalizando para Colima. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado con probabilidad de chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca, ambas con descargas eléctricas. Sin lluvia en Guerrero. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a extremadamente caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero, Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (norte, centro y oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado; sin lluvia en Veracruz y Tabasco, así como cielo medio nublado a nublado con chubascos que podrían acompañarse con descargas eléctricas en zonas de Tamaulipas. Por la mañana, ambiente cálido en gran parte de la región y fresco con bancos de niebla o neblinas en sierras de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Veracruz (centro) y finalizando para este día en Tamaulipas. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (costa y sur); viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en la península. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (norte) y Coahuila (norte); las cuales podrían generar encharcamientos; así como lluvias y chubascos en Nuevo León. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente de fresco a templado en la región y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur) y Durango (oeste), finalizando para este día en Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; además de rachas de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León.Mesa Central: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado a medio nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas, así como frío en sierras de Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, manteniéndose la onda de calor en Morelos, Guanajuato (centro, sur y suroeste) y Puebla (sureste y suroeste), finalizando para este día en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Sin registro de lluvias.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Rioverde, S.L.P., 42.0; Choix, Sin., 41.5; Campeche, Camp., y Mérida, Yuc., 39.0; Monclova, Coah., 38.8; Ciudad Victoria, Tamps., 38.0; Colotlán, Jal., y Tuxtla Gutiérrez, Chis., 37.6; Villahermosa, Tab., y Cuernavaca, Mor., 37.0; Salina Cruz, Oax., y Zamora, Mich., 36.4; y Tacubaya, CDMX 32.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Constitución de 1857, Ensenada, B.C., y La Rosilla, Guanaceví, Dgo., -2.5; Teposcolula, San Juan Teposcolula, Oax., 2.0; Ixtacamaxtitlán, Oue., 3.0; Peñitas, Madera, Chih., Ignacio Ramírez, Almoloya de Juárez, Edo. Méx., El Carmen Tequexquitla, Tlax., 4.0; y Perote, Ver., 4.0; ITESA Apan, Apan, Hgo., 4.5; y Tacubaya, CDMX, 14.6