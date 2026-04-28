Ambiente caluroso con posibilidad de lluvias en Veracruz

abril 28, 2026

Para hoy, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera prevalecerá sobre el territorio nacional, preservando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana, y manteniendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste y sur), Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (sur), Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), finalizando a partir de este día en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, en el noreste mexicano, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Finalmente, un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico hacia el centro, sur y sureste mexicano, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en Morelos y Michoacán; y lluvias aisladas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la onda de calor en México.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horasLas rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de lluvias para hoy martes 28 de abril de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy martes 28 de abril de 2026:

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sinaloa (centro) y Durango (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este), Chihuahua (suroeste), Coahuila (centro, norte y suroeste), Nuevo León (este), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Michoacán (centro, sur y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noreste), Puebla (norte y suroeste), Guerrero (noroeste, norte, centro, este y noreste), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (centro y oeste), Tamaulipas (centro, oeste y noroeste), Veracruz (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy martes 28 de abril de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Sonora, Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento para hoy martes 28 de abril de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Sonora, Chihuahua y Durango

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Yucatán; y con tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; de componente sur con igual intensidad en Nuevo León y Tamaulipas; y con probabilidad de formación de torbellinos en Coahuila.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Colima, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México; y ambiente cálido a caluroso en la región, con prevalencia de la onda de calor en el centro y suroeste del Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en con rachas de 40 a 60 km/h en zonas del Estado de México; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Ciudad de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado, sin lluvia en la región. Por la mañana, bancos de niebla en el noreste de Baja California; ambiente fresco a templado en la península, siendo frío a muy frío en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en Baja California Sur (sur) y templado en sierras del norte de Baja California. Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h en la península, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado a medio nublado, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco en Sonora, siendo frío en su sierra norte y con bancos de niebla en el noroeste de dicho estado, así como ambiente templado a cálido en Sinaloa. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso y con onda de calor en Sinaloa (centro y sur). Viento de componente oeste de 20 a 40 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sonora, y rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Sinaloa, ambas entidades con posibles tolvaneras.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima; y cielo medio nublado a nublado en Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco, siendo templado a cálido en Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Michoacán, Colima (este), Jalisco (oeste, sur y suroeste) y Nayarit (norte y sur). Probabilidad de chubascos, acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en zonas de Nayarit; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Michoacán, y de igual intensidad con tolvaneras en zonas de Jalisco; así como vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Colima.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado. Por la mañana, ambiente templado a cálido, siendo fresco y con bancos de niebla o neblinas en sierras de la región, y llegando a ser frío en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), además de ambiente cálido en sierras de la región. Probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Veracruz y Tabasco; y cielo medio nublado a nublado en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente cálido, siendo templado a fresco con bancos de niebla o neblinas en sierras de la región, y frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Tamaulipas (suroeste) y Veracruz (centro), y finalizando para este día en Tabasco; además de ambiente cálido a templado en la zona montañosa de Veracruz. Probabilidad de intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas, y de componente este en el resto de la región, con igual intensidad en zonas de Veracruz; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado en el transcurso del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en Campeche (norte) y Yucatán (noroeste), finalizando la onda de calor en la región a partir de este día. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Yucatán; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y cielo medio nublado a nublado en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Por la mañana, bancos de niebla en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí; ambiente fresco, siendo frío con posibles heladas en sierras de la región, y muy frío con heladas en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste y sur), Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes y San Luis Potosí (norte, centro y sur). Probabilidad de intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; además de ambiente cálido en sierras de la región. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Zacatecas y San Luis Potosí, y de igual intensidad con posibles torbellinos en zonas de Coahuila, siendo de componente sur en zonas de Nuevo León; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado, sin lluvia en Puebla, Tlaxcala y Morelos. Por la mañana, bancos de niebla en Hidalgo (norte y este) y Puebla (norte); ambiente fresco a templado, siendo frío y con posibles heladas en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso y con prevalencia de la onda de calor en Guanajuato (noreste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (sur) y Morelos. Probabilidad de lluvias aisladas acompañadas con descargas eléctricas y viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; y viento con rachas de igual intensidad con posibles tolvaneras en zonas de Puebla y Tlaxcala; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tula de Allende (Hidrométrica Requena), Hgo. 14.0; Iztapalapa (El Moral), Cd. de Méx. 7.0; y Tlaxcala, Tlax. 0.1.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Rioverde, S.L.P. 42.5; Mérida, Yuc. 41.7; Campeche, Camp. 41.6; Torreón y Monclova, Coah. 40.5; Tuxtla Gutiérrez, Chis. 40.2; Villahermosa, Tab. 38.8; Salina Cruz, Oax. 38.4; Morelia, Mich. 37.5; Guadalajara, Jal. 37.3; Durango, Dgo., Guanajuato, Gto. y Cuernavaca, Mor. 37.0; Culiacán, Sin. y Tuxpan, Ver. 36.8; Aguascalientes, Ags. 36.6; Ciudad Obregón, Son. 36.3; Ciudad Victoria, Tamps. 36.0; Chihuahua, Chih. 35.6; Querétaro, Qro. 35.2; Chilpancingo, Gro. 34.6; Monterrey, N.L. 34.2; Tepehuanes, Dgo. 34.1: Tepic, Nay. y Veracruz, Ver. 34.0; Sombrerete, Zac. 33.1; La Paz, B.C.S. 33.0; Chetumal, Q. Roo 32.7; Tulancingo, Hgo. 32.0; Puebla, Pue. 31.6; y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 31.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Súchil (La Michilia), Dgo. 1.1; San José Teacalco (La Malinche I), Tlax. 5.4; Mapastepec (El Triunfo), Hgo. 6.1; Pachuca (El Chico), Hgo. 10.5; y Venustiano Carranza (Aeropuerto Internacional), Cd. de Méx. 14.0.