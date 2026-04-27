Anuncia Nahle que se finiquitará deuda con CONADE

abril 27, 2026

*Esto permitirá que deportistas veracruzanos accedan a becas de la dependencia federal

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se busca destrabar el tema del adeudo que mantiene el estado con la Comisión Nacional de Deporte (CONADE), derivado de los Juegos Centroamericanos 2014, que impide que esta institución otorgue, entre otras cosas, becas de excelencia a deportistas veracruzanos.

Al respecto, la gobernadora Rocío Nahle García, refirió que este lunes se encuentra en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes en una con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la CONADE, para revisar documentación que se localizó de algunos pagos que se hicieron.

Y es que, reconoció esta deuda impide que la dependencia deportiva federal de becas a los deportistas o autorice a Veracruz como sede de eventos nacionales.

“Se tiene una deuda con CONADE, esta deuda no ha permitido que se les den a nuestros deportistas becas de la CONADE, da becas en todo el país, pero como Veracruz tenía un adeudo muy grande pues ya no les pueden dar becas, entonces también nos metimos”.



Finalmente, destacó que en la revisión que se hizo de este tema se localizaron documentos de pago, es decir, el Estado sí pagó una parte de la deuda, por lo que habló con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien instruyó que hubiera una acercamiento con Hacienda y Conade.