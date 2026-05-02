Spc activa alerta gris por evento de Norte

mayo 2, 2026

Xalapa, Ver. El mes de mayo arranca en Veracruz con condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por un evento de “norte” que dejará rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 150 litros por metro cuadrado entre sábado y domingo.

La Secretaría de Protección Civil estatal activó la Alerta Gris en fase de Acción dentro del Sistema de Alerta Temprana (SIAT), ante el incremento en la intensidad del viento y las lluvias, lo que eleva el nivel de riesgo en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con la dependencia, estas condiciones están asociadas al avance del frente frío número 48, el cual interactúa con una masa de aire frío que favorecerá un reforzamiento del viento en el litoral veracruzano, así como precipitaciones de consideración en zonas específicas.

En municipios costeros como Veracruz, Boca del Río y Medellín, se prevén rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, mientras que en regiones montañosas y del centro del estado, como Xalapa, Naolinco, Misantla y el valle de Perote, las ráfagas podrían oscilar alrededor de los 50 kilómetros por hora.

Protección Civil advirtió que este escenario podría provocar la caída de estructuras ligeras como techos y láminas, así como de cables eléctricos, anuncios espectaculares, ramas y árboles. También se mantiene vigilancia por posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida.

Adicionalmente, no se descarta un descenso en la temperatura, así como oleaje elevado en zonas costeras, lo que podría representar un riesgo para actividades marítimas.

En cuanto a las lluvias, se esperan acumulados importantes principalmente en municipios ubicados en las cuencas del Tecolutla al Colipa, así como en la región sur, desde Los Tuxtlas hasta las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de este evento climático.