Veracruz contará con equipo en Liga de Expansión “Piratas”, anuncia la gobernadora Nahle 

marzo 18, 2026

Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- La entidad contará con equipo en la Liga de Expansión con la presencia del equipo Piratas del Veracruz, anunció la gobernadora Rocío Nahle García.

Señaló que le hicieron llegar una carta de la Federación Mexicana de Futbol, en la que se autoriza a quien tiene la operación del estadio Luis Pirata Fuente un permiso para el equipo Pirata.

“Esta liga expansión, que bueno, porque hay que promover el deporte, entonces entre esta liga y las que vengan nosotros vamos a seguir impulsando el futbol”.

Por otra parte, la gobernadora Rocío Nahle García informó que la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez”, ubicada en el municipio de Boca del Río permanecerá cerrada por indicaciones de la Secretaría de Protección Civil, derivado del alto riesgo para la seguridad de deportistas y visitantes.

Sin embargo, los atletas que tengan que entrenar para próximas competencias pueden hacerlo en el Centro Deportivo “Leyes de Reforma”, totalmente gratuito.

“Hable con la alcalde de Boca del Río y le pusimos a la disposición el IVD para que todos los deportistas que tienen competencia vayan al IVD, a nadie se le está obstaculizando que realicen deporte, ya ella mandó a los deportistas que se están preparando para Conade, tomó la palabra y está yendo al IVD”.