Trasladan a estación de Acayucan a migrantes rescatados en Xalapa

marzo 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Este martes 24 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) inició el traslado de los 229 migrantes rescatados en un tráiler hacia la estación migratoria de Acayucan, al sur de la entidad, donde se definirá su situación legal en el país.

El contingente, integrado mayoritariamente por personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, partió en diversas unidades vehiculares desde el cuartel “Heriberto Jara Corona” (San José) en la capital veracruzana, sitio donde permanecieron bajo resguardo tras su localización.

Durante el proceso de asistencia, las autoridades estatales confirmaron la presencia de 17 menores de edad dentro del grupo, quienes recibieron atención prioritaria por parte de las instancias de protección a la infancia.

Una de las revelaciones más alarmantes del caso surgió de las propias declaraciones de los afectados, quienes denunciaron haber sido inyectados con sustancias desconocidas durante el trayecto.

De acuerdo con Adolfo Toss Capistrán, director de Política Regional del Gobierno del Estado, estos fármacos habrían sido utilizados por los traficantes con el objetivo de inhibir las necesidades fisiológicas de los migrantes, permitiendo así traslados prolongados en condiciones de hacinamiento extremo sin realizar paradas.

Ante estos testimonios, el personal médico realizó valoraciones exhaustivas para identificar posibles efectos secundarios o daños a la salud derivados del uso de dichas sustancias en organismos ya debilitados por la deshidratación y el agotamiento.

El aseguramiento de la unidad de doble remolque se originó inicialmente por un reporte de robo sobre la carretera Xalapa–Veracruz, a la altura de Puente Nacional.

Tras ser detectada por las corporaciones de seguridad, la unidad fue conducida a un corralón en la colonia Revolución de Xalapa, donde trabajadores del recinto escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de las cajas.

Al abrir los remolques, las autoridades localizaron a las decenas de personas en condiciones críticas de salud, activando de inmediato un operativo de emergencia con la participación de cuerpos de socorro y asistencia social para estabilizar a los viajeros antes de su concentración en el cuartel San José.

Las autoridades informaron que el proceso de registro ha presentado desafíos adicionales, ya que varios de los rescatados requieren de intérpretes especializados debido a que se comunican exclusivamente en lenguas indígenas de sus países de origen.

En el ámbito legal, el conductor del tractocamión permanece detenido y bajo investigación por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de personas y el robo de vehículo.

Mientras el traslado hacia el sur del estado concluye, las investigaciones continúan para desarticular la red responsable de este traslado inhumano, marcando uno de los rescates masivos más significativos en la zona centro de Veracruz en lo que va del año.