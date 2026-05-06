Xalapa se suma a simulacro nacional 

mayo 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dijo que alrededor de 400 personas fueron evacuadas del Palacio Municipal durante el primer simulacro nacional 2026.

Señaló que se trata de un ejercicio coordinado a nivel nacional y estatal para fortalecer la cultura de la prevención.

La alcaldesa detalló que el tiempo de respuesta promedio fue de poco más de tres minutos, aunque en algunas áreas con mayor complejidad estructural, como la zona de Obras Públicas, el desalojo se extendió hasta cinco minutos.

“Salimos y evacuamos el Palacio Municipal, nos sumamos a este esfuerzo por fomentar la cultura de la protección civil y estar preparados ante cualquier eventualidad, ya sea un sismo, fenómenos climatológicos o incluso riesgos químicos”, expresó.

Recordó que el pasado lunes, tras el sismo perceptible en la ciudad, el tiempo de evacuación fue cercano a los cinco minutos, por lo que consideró que estos ejercicios permiten mejorar rutas y protocolos de actuación.