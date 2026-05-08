Adelantar fin del ciclo escolar afectará economía local y a familias: empresarios

mayo 8, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El adelanto de la conclusión del ciclo escolar en el país podría generar afectaciones económicas para pequeños comercios, prestadores de servicios y familias que dependen de la actividad diaria en las escuelas, advirtió Bernardo Martínez Ríos, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa.

El empresario xalapeño consideró que antes de aplicar una medida de alcance nacional se debe evaluar si la derrama económica que dejará la Copa Mundial de la FIFA 2026 realmente compensará el impacto económico y social que resentirán millones de estudiantes, padres de familia, docentes y negocios relacionados con la dinámica escolar.

Este 7 de mayo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, publicó un video en redes sociales en el que confirmó que el ciclo escolar concluiría de manera anticipada el próximo 5 de junio. La medida se planteó por la realización del Mundial de Fútbol y la actual ola de calor.

El empresario explicó que gran parte del comercio formal e informal obtiene ingresos diarios a partir de la movilidad y consumo que generan las escuelas, por lo que modificar el calendario escolar podría afectar directamente sus ventas.

“Para los comercios escolares, tienditas, papelerías, puestos de comida, desayuno, dulces, copias, transporte, etcétera, adelantar la conclusión del ciclo puede representar una afectación real. Mucha de su economía depende del flujo diario de estudiantes, padres de familia y docentes”, expresó.

Martínez Ríos señaló que la derrama económica asociada al Mundial se concentrará principalmente en las ciudades sede de los encuentros de fútbol, mientras que en otras regiones del país el efecto económico sería prácticamente nulo.

“El consumo mundialista no necesariamente sustituye esa venta cotidiana, sobre todo porque la derrama por turismo se concentrará en ciertas ciudades y en muchas otras no se va a tener”, afirmó.

Indicó que el impacto no sólo alcanzaría al comercio, sino también a las familias, debido a que muchos padres y madres de familia tendrían que reorganizar horarios laborales y buscar alternativas para el cuidado de sus hijos durante las semanas adicionales sin clases.

“Eso obligará a los padres y madres de familia a buscar quién los cuide, pagar guarderías o cursos de verano, y eso implica un gasto adicional, un estrés logístico y afectación laboral para quien no tiene flexibilidad en su empleo. Entonces yo creo que hay que cuidar el tema”, comentó.

El representante empresarial insistió en que cualquier ajuste al calendario escolar debe ir acompañado de una estrategia clara para evitar afectaciones académicas y garantizar que los estudiantes no pierdan contenidos educativos.

“No es descalificar el Mundial, es una gran actividad económica y con potencial, pero una medida como esta sí debe tener una evaluación territorial, familiar y educativa”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que mientras algunos estados podrían beneficiarse por la actividad turística derivada del Mundial, en ciudades medias y zonas rurales miles de pequeños negocios resentirían una disminución en la actividad económica ligada al funcionamiento cotidiano de las escuelas.