Fortalece Xalapa cultura de la Protección Civil; participa en Primer Simulacro Nacional 2026

mayo 6, 2026

Xalapa, Ver., 6 de mayo de 2026.- Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, la cultura de la Protección Civil y la capacidad de reacción ante una emergencia, el Ayuntamiento se sumó al Primer Simulacro Nacional 2026, en el que se evacuaron 100 edificios públicos.

Ante el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, expuso que en Palacio Municipal se evacuó a 416 personas en un promedio de 3.5 minutos.

Este ejercicio, afirmó, no sólo cumple un protocolo, sino que además fortalece la cultura de la prevención y obtienen herramientas para estar mejor preparados ante contingencias.

En Xalapa, dijo, la Protección Civil es primordial, ya que está expuesta a sismos, inundaciones, deslaves e incendios, por lo que es necesario consolidar acciones preventivas a partir de la colaboración de la ciudadanía.

Participó personal de las diversas áreas del Ayuntamiento, así como la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Lic. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González.

También, la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; la Regidora Octava, Lic. Clarissa Monserrat López Morales; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas, y la Regidora Décima Segunda, Dra. Flor de María Mendoza Muñiz.

La Regidora Tercera y Titular de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Lic. Susan Liliana Morales Segura, comentó que, con estos ejercicios se construye una verdadera cultura de la Protección Civil, pues a lo largo de los años se ha evolucionado y aprendido que la preparación, conocer las rutas de evacuación y puntos de reunión seguros salvan vidas.

Así, enfatizó, se fortalecen las capacidades de reacción de las Unidades Internas y Brigadas de Protección Civil, y garantizan que Xalapa cuente con funcionariado capacitado para actuar antes, durante y después de una emergencia.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, explicó que en este Primer Simulacro Nacional se tuvo una hipótesis de sismo de 8.2 grados con epicentro en las Costas de Guerrero, a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, con 18 kilómetros de profundidad.

La Directora de Protección Civil, Lic. Alma Angélica Fuertes Jara, reconoció que la capital del estado es un municipio con peligro sísmico, por lo que los aprendizajes obtenidos en este simulacro representan oportunidades de sobrevivencia ante eventos de mayor magnitud.

Y dio a conocer que con el respaldo de la Presidenta Municipal a este Primer Simulacro Nacional se sumaron 85 Unidades Internas de Protección Civil, así como personas en los tianguis, mercados, la central de abasto y en las congregaciones de Xalapa.