Continúan las protestas por falta de clases en la UPAV

Continúan las protestas por falta de clases en la UPAV

mayo 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz se manifestaron este sábado en el centro de Xalapa para exigir la asignación de maestros, clases presenciales y el pago puntual a docentes.

Esto luego de que diversos asesores académicos dejarán de impartir clases por la falta de pagos.

Alumnos de la licenciatura en Naturopatía, bloquearon de manera intermitente la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, con el objetivo de solicitar atención de las autoridades estatales sin afectar por completo la circulación vehicular.

Sheila Leticia Aburto Hernández, estudiante de la licenciatura en Naturopatía de la UPAV, explicó que la inconformidad surgió debido a que muchos docentes renunciaron ante los retrasos en sus pagos, situación que ha dejado a los alumnos sin clases desde hace aproximadamente un mes.

“Queremos exigir maestros en las aulas, clases presenciales y por ende el pago puntual y oportuno para los maestros. Apenas en la madrugada algunos recibieron pagos, pero no a todos les cubrieron en su totalidad”, expresó.

La estudiante recordó que esta problemática ya había sido denunciada anteriormente mediante una manifestación realizada el pasado 14 de noviembre; sin embargo, aseguró que hasta el momento no han recibido respuestas concretas por parte de las autoridades educativas.