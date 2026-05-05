Se tienen un avance importante en la construcción del laboratorio de identificación forense en Xalapa: Ahued

Se tienen un avance importante en la construcción del laboratorio de identificación forense en Xalapa: Ahued

mayo 5, 2026

Yhadira Paredes/El Lencero, Emiliano Zapata, Ver.- El titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que el laboratorio de identificación que construye la Fiscalía General del Estado, registra un avanza importante.

Destacó que por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, se otorgó una ampliación presupuestal a la dependencia de procuración de justicia para que se llevara a cabo esta obra.

“Por instrucción de la gobernadora se amplió el presupuesto a la Fiscalía y va a ser uno de los laboratorios más modernos del país, donde está terminando la FGE en un lugar donde no ocasiona problemas como el anterior que generó debate”.

Si bien, dijo, es un tema de la Fiscalía la fecha de conclusión de estas instalaciones, aseguró que se tiene un importante avance.

Por otra parte, sobre el tema de las madres buscadoras que este domingo 10 de mayo llevarán a cabo su marcha del Día de las Madres, el funcionario estatal informó que previo a este día se tienen dos reuniones programadas.

La primera con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, a cargo de Namiko Matzumoto y la segunda con la Comisión de Búsqueda de Personal, a cargo de Lutgarda Madrigal.

“Tenemos reuniones previas y siempre ese día se les da la cobertura que ellas tienen en su expresión. Tenemos dos eventos programados de atención, una con la señora Namiko y otra con Lutgarda, las tenemos programadas para esta semana”.

Finalmente, el encargado de la política interna del estado, sostuvo que desde la llegada de esta administración se ha brindado de manera incondicional el apoyo económico para familiares de personas desaparecidas que realizan búsquedas a lo largo del estado.

“Se está apoyando mucho y se tiene, precisamente, cubierto todo para las búsquedas como ellas lo están pretendiendo”.