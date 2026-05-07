Bienestar Animal, prioridad del Ayuntamiento; se armoniza reglamento para aplicar sanciones

mayo 6, 2026

Xalapa, Ver., 6 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Xalapa fortalece la protección y el bienestar animal mediante la armonización del Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales, la implementación de campañas de esterilización, la atención a reportes ciudadanos y el fomento de la adopción responsable, informó la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida, titular de la Comisión Edilicia de Bienestar Animal.

En rueda de prensa, acompañada por la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura, y la Directora de Salud, Dra. Vianed Martínez Cabrera, explicó que, tras un análisis realizado por la Comisión y a través de las áreas operativas, entre estas el Departamento de Salud Animal y la Brigada de Vigilancia Animal, se determinó armonizar más de 15 artículos del reglamento para hacer más eficiente la aplicación de sanciones y el funcionamiento operativo.

El proceso ha concluido, por lo que el instrumento permitirá actuar con mayor agilidad en esta materia.

Indicó que las sanciones son necesarias para atender el maltrato animal y promover la tenencia responsable; no obstante, enfatizó que la atención debe sostenerse en un enfoque integral basado en la concientización social.

Agregó que la presencia de animales en situación de calle tiene origen en conductas humanas, lo que hace indispensable fortalecer la educación y la cultura de respeto hacia los seres vivos desde edades tempranas.

Durante los primeros cuatro meses de trabajo, la Brigada de Vigilancia Animal ha brindado 649 atenciones relacionadas con maltrato, rescates, reportes de agresividad y acompañamiento a activistas.

El Departamento de Salud Animal ha realizado más de 563 esterilizaciones mediante siete campañas gratuitas en colonias con alta población animal; además, ofrece servicios de cirugía, cremación y promueve la adopción responsable de ejemplares bajo resguardo. También se han otorgado 118 consultas veterinarias y atendido 484 reportes.

En materia de participación social, destacó su aporte en la construcción de políticas públicas, reflejado en seis mesas de diálogo con colectivos de protección animal, cuatro con asociaciones civiles y un foro de consulta con una mesa especializada en bienestar animal, en el marco de los Foros de Consulta Ciudadana. Las propuestas recabadas se integraron al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2026-2029.

De igual forma, dio a conocer que se mantiene coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAyCA), además de acercamientos con el Congreso del Estado, con el fin de delimitar competencias y fortalecer la atención institucional.

En cuanto a la capacidad operativa, indicó que las áreas trabajan con los recursos disponibles, entre ellos una patrulla para la Brigada de Vigilancia Animal, mientras se analiza el presupuesto para ampliar su cobertura.

Sobre el esquema sancionatorio, precisó que las multas contempladas en el reglamento van de 10 a 90 Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con lo que determine cada inspección.

Por su parte, la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura, integrante de la Comisión edilicia, refirió que la participación social contribuye a visibilizar el tema y a fortalecer la cultura del cuidado animal, considerado un eje relevante de la administración municipal. Añadió que es fundamental que la ciudadanía conozca los servicios disponibles y utilice los canales formales de denuncia.

En este sentido, las servidoras públicas exhortaron a la ciudadanía a continuar contribuyendo al bienestar animal, así como a presentar denuncias por las vías oficiales en caso de identificar hechos que pongan en riesgo a los animales, tanto de compañía como en general.