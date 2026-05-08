Indigente conocida como “Malicia” agrede a una agente de tránsito en Xalapa

Indigente conocida como “Malicia” agrede a una agente de tránsito en Xalapa

mayo 8, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Una mujer identificada como Alicia, mejor conocida como “Licha” o “Malicia”, empujó a una oficial de tránsito que se encontraba de pie en la calle Juan de Luz Enríquez, en el centro histórico de Xalapa, lo que provocó una movilización policiaca en las inmediaciones de Palacio de Gobierno.

El empujón provocó que la oficial cayera al suelo, sufriendo una herida abierta en la frente y en la ceja, y presentando un sangrado considerable, lo que alarmó a los transeúntes.

La comerciante de artículos religiosos, Vianey Méndez Aguilar, fue testigo y narró los hechos. Auxilió a la oficial, llevándola al interior de Palacio de Gobierno y cubriéndola con su propia chamarra para contener la hemorragia.

“Yo estaba aquí trabajando e inmediatamente vi que venía una camioneta blanca o café, creo que era café, pero alcanzó a detenerse ahí. Pero Licha estaba parada y nada más de momento pues empujó a la señora de tránsito y sí le abrió aquí la cabeza”, expresó.

Una camioneta logró detenerse a tiempo, evitando atropellar a la oficial tras su caída. Un joven uniformado se acercó, pero inicialmente no intervino de forma directa en el altercado.

La testigo señala que «Malicia» ya representa un problema para la comunidad xalapeña, pues se comporta de manera grosera y agresiva con las personas, ya que ronda las calles del centro de la ciudad en estado de ebriedad.

Además, la entrevistada mencionó que la mujer en situación de calle anteriormente intentó agredir a otra oficial de tránsito durante el desfile de pasado primero de mayo.

Existe la opinión entre quienes presenciaron el evento de que la mujer debería ser internada en un centro de rehabilitación o grupo de ayuda para personas con problemas de alcoholismo.

La indigente fue arrestada por los policías, mientras que la oficial fue trasladada para recibir atención médica. Las autoridades determinarán las acciones a seguir respecto a la agresora.