En Xalapa crece la demanda de mujeres por el autoempleo y autonomía

En Xalapa crece la demanda de mujeres por el autoempleo y autonomía

mayo 8, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En la ciudad ha crecido la demanda por parte de las mujeres de contar con talleres para el autoempleo que les brinden autonomía dijo la directora de Desarrollo Social de Xalapa, María Consuelo Niembro Domínguez.

Reconoció que el número de jefas de familia ha crecido en todo el país, por lo que es una necesidad para ellas generar ingresos.

Entre las actividades más demandadas en los Centros Comunitarios que impulsa la dirección, se encuentran repostería, cocina, belleza y manualidades; sin embargo, señaló que actualmente se impulsa la incorporación de mujeres en áreas tradicionalmente asociadas a los hombres, como reparación de celulares, computadoras y próximamente carpintería.

“Las mujeres tenemos que estar en los diferentes aspectos de la vida”, expresó.

Además, dijo que, la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Xalapa trabaja actualmente en el fortalecimiento de 16 centros comunitarios ubicados tanto en la periferia de la ciudad como en congregaciones rurales.

Señaló qeue estos tienen el objetivo de impulsar políticas de bienestar, inclusión social, salud, cultura y capacitación para el trabajo.

La funcionaria explicó que estos espacios buscan convertirse en puntos de articulación de la política social municipal, bajo una perspectiva de justicia social, participación ciudadana, igualdad de género, interculturalidad y cuidado del medio ambiente.