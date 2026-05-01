¿Quieres ser consejero del INE? Ya abrió registro en Veracruz

mayo 1, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A partir de este 1 y hasta el 15 de mayo estará abierto el registro en línea para aspirantes a ocupar cuatro consejerías en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz.

De acuerdo con la convocatoria, quienes deseen participar deberán completar su registro en la plataforma digital y posteriormente acudir a la Junta Local en Xalapa o a alguna de las 19 juntas distritales en la entidad para el cotejo documental, en horario de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Las personas seleccionadas ocuparán cuatro cargos de consejeros propietarios y cuatro suplencias, con funciones durante dos procesos electorales federales consecutivos y la posibilidad de participar en un tercero.

El Consejo Local deberá instalarse en septiembre, en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, así como para las elecciones intermedias en las que se renovará la Cámara de Diputados, además de dar seguimiento al proceso electoral local para la renovación del Congreso del Estado.

Entre los requisitos, las y los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos, contar con credencial para votar vigente, acreditar al menos dos años de residencia en la entidad y no haber sido candidatos ni dirigentes partidistas en los últimos tres años. También deberán carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

Actualmente, concluyen su encargo como consejeros locales Juan Francisco Rosas, Gabriela Sainz Cadena, Luis Alejandro Gazca Herrera y Jesús Granada Bautista. El registro se realiza a través del portal oficial del INE.