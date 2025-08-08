Son 5 municipios con sequía moderada, dice Conagua

agosto 8, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo al Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional, Veracruz reporta cinco municipios de la cuenca del Coatzacoalcos con sequía moderada, informó la titular del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

La actualización del monitor al 4 de agosto indicó el incremento de un municipio en esta categoría, Las Choapas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Minatitlán y Uxpanapa.

“Por otra parte, en cuanto a municipios anormalmente secos, disminuyó en uno, que tenemos de 22 a 21. Esto quiere decir que ese municipio que estaba normalmente seco pasó al de sequía moderada y que fue Jesús Carranza. Pero bueno, pues ya vimos que en esta semana tuvimos lluvias importantes en la zona sur que pudieran apoyar o aminorar la situación de sequía que están atravesando estos cinco municipios”.

CUIDADO CON LOS RÍOS

En otro orden de ideas, la meteorología indicó que las lluvias que se registraron por la presencia de una onda tropical, una vaguada semipermanente y una perturbación tropical, algunos ríos registraron crecidas, por lo que la población debe estar pendiente de la situación.

“Estas lluvias intensas que dejaron los sistemas tenemos el desbordamiento del río Coatzacoalcos, a la altura de Hidalgotitlán, tenemos incremento importante en los ríos San Juan y Tesechoacán, sin que al momento estén por arriba de sus niveles de desbordamiento y se tiene que también el río Papaloapan presenta niveles altos”.

Ante esta situación, Luna Lagunes dijo que se tendrá que dar seguimiento este fin de semana a la avenida del Río Tesechoacán, principalmente en los municipios de Azueta, Isla, Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Amatitlán y hasta la desembocadura en el río Papaloapan y Tlacotalpan.

“Es muy importante que la población que se ubica en estos ríos, Papaloapan, Tesechoacán, San Juan y Coatzacoalcos tomen todas las precauciones en relación a las actividades que realizan en estos ríos, ya que presentan niveles altos que podrían poner en peligro la vida de las personas, no cruzar los ríos con carros, bicicletas y motocicletas porque llevan mucha agua”.

En el caso del río San Juan se debe mantener atención en los municipios de San Juan Evangelista, por los escurrimientos en Hueyapan de Ocampo, Juan Rodríguez Clara, San Andrés Tuxtla, Lerdo de Tejada, Saltabarranca y a la altura de Tlacotalpan.