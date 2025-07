Sin funcionar la plataforma de control escolar de la SEV, maestros y maestras estresados

julio 13, 2025

*Mientras Tello despide el año escolar, maestros y maestras inundan el Facebook con quejas por página inservible

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Maestros y maestras estresados porque la Plataforma de Control Escolar, donde se deben subir las calificaciones de estudiantes está sin funcionar en la página de la Secretaría de Educación de Veracruz, lo que genera un atraso en la entrega de boletas a padres de familia, algunos denuncian que han tenido que verificar cada hora durante su fin de semana, que tendría que ser dedicado a sus familias.

En los comentarios en la publicación de Claudia Tello Espinosa, secretaria de Educación, donde agradece el trabajo de los trabajadores del magisterio en el marco del cierre escolar, una lluvia de quejas y exigencias se pudieron leer, la principal, que no se puede subir la información oficial.

“Con todo respeto señora secretaria, parece burla, soy directivo de un jardín y mis compañeras han sido muy puntuales y trabajadora para tener un cierre digno, pero la plataforma no sirve, eso nos hace quedar mal con las madres de familia, aunado a que genera un estrés innecesario en nosotras, exigimos que para el día de mañana la plataforma funcione, porque ni las maestras, ni los padres se merecen dar vueltas por algo que debió estar listo desde la semana pasada ( sus documentos oficiales) pretenden que como docentes nos concentremos en un taller cuando es prioridad la documentación oficial”.

Edgar Martínez hizo un llamado a la SEV, pues criticó que no es posible que a estas alturas se tenga un pésimo funcionamiento de la plataforma de control escolar y extiende copia a la gobernadora Rocío Nahle García.

“Desde cambios de última hora en los apartados de observaciones, que ya han sido requisitados por los docentes en tiempo y forma cada trimestre, hasta un sistema que constantemente se cierra por mantenimiento. PERDÓN TIENEN TODO EL CICLO ESCOLAR PARA ASEGURARSE DE LOS ASPECTOS QUE VAN A CONSIDERAR EN LA BOLETA Y LA FORMA DE ORGANIZAR ESA INFORMACIÓN PARA QUE EN CADA TRIMESTRE LOS DOCENTES CUMPLAN CON EL LLENADO DE ESTOS Y NO TENGAN QUE TRABAJAR DOBLE POR OCURRENCIAS DE FIN DE CICLO. Y SEGUNDO ASEGURAR UN SISTEMA QUE SEA SUFICIENTE PARA QUE TODOS PODAMOS SUBIR LAS CALIFICACIONES EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE”.

Yolanda Ramírez, fue más allá y consideró necesario unirse para pedir el cambio de la titlar de la SEV a lo que Pily H. Cortes respondió “esa elección de secretaria de educación no fue buena elección muy pasiva desconoce el sistema y un trato pedante. No hay información a tiempo y hay trabajo fuera del horario de clases. Debe de cambiar el puesto que le quedó muy grande a Claudia Tello.”

Irving Buenfil

“Es absurda su carga administrativa extrema y sacada de manga para poner observaciones en momentos que ya pasaron… Su plataforma no sirve y sus exigencias nos mantienen a todos en el limbo… Ni ustedes mismos han de saber el por qué pidieron esto pero en fin. Y no, no es de alegría cerrar el ciclo de esta manera, sino todo lo contrario y ojalá ustedes lo estuvieran padeciendo, pero no, sólo se trata de dar indicaciones detrás de un escritorio sin ver el deterioro generado en todos y cada uno de los docentes Veracruzanos”, escribió Irving Buenfil.

Sil Cu aseveró “Es una burla para los docentes, plataformas sin funcionar y nos obligan a estar atados a horarios que no nos corresponde. En lugar de publicar videos deberian poner sus sistemas a trabajar eficientemente. Que tristeza que cada vez vamos de mal en peor”.

Y Zuria Stephany Sosa le contestó “Nosotros los maestros somos los más comprometidos como lo usted dice, pero ustedes son los menos…con esa plataforma obsoleta que nos tiene pegados a la computadora a toda hora del día. Parece burla que no podamos ni siquiera tener un descanso el fin …”.

Karla Hinojosa “Vergüenza le debería de dar estar compartiendo este vídeo, cuando a los maestros nos tienen estresados velando a las 2, 3 ,4, 5 de la madrugada para checar si el sistema decadente que tienen nos da acceso a poder subir calificaciones. Exigen a los maestros trabajo de calidad y ustedes dejan mucho que desear”.

En tanto Bennet Mariam advirtió que su fin de semana es para su familia y casa, pero se encuentra sentada checando cada hora, literal las 24 horas, para poder entrar y cuando lo logra, la saca el sistema.

Y como los anteriores, decenas de mensajes de quejas de maestros y maestras que no pueden acceder a la plataforma para descarga de calificaciones, mientras que los padres de familia tienen agendadas días y hora para la entrega de boletas en sus escuelas.