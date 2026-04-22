Resguardan bachillerato “Joaquín Ramírez Cabañas” tras amenaza de violencia en Coatepec

abril 22, 2026

Juan David Castilla

Una intensa movilización de fuerzas federales y estatales se registró la mañana de este miércoles 22 de abril en las instalaciones de la escuela de bachilleres “Joaquín Ramírez Cabañas”, luego de que se localizara un mensaje con una amenaza de violencia en uno de los sanitarios del plantel.

El texto, que advertía textualmente: “tiroteo miércoles 22. No vengan”, activó de inmediato una respuesta coordinada entre la Dirección de Seguridad Ciudadana de Coatepec, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Protección Civil y el cuerpo de Bomberos.

Desde las 06:30 horas, elementos policiacos se apostaron en el acceso principal de la institución para resguardar a la comunidad escolar y realizar labores de vigilancia preventiva ante el temor de los padres de familia y docentes.

Durante la jornada, las autoridades mantuvieron una presencia constante y acompañaron a los padres de familia en una invitación a las y los alumnos para mostrar voluntariamente sus pertenencias, proceso que se llevó a cabo bajo la premisa de respeto a los derechos humanos para descartar la presencia de objetos peligrosos.

A pesar del despliegue de seguridad y de que las autoridades informaron que la situación se mantenía en tranquilidad y sin incidencias, se registró una notable disminución en la asistencia escolar, pues un gran número de estudiantes optó por no acudir a las aulas ante la incertidumbre generada por la amenaza.

El operativo se mantuvo activo hasta alrededor de las 08:00 horas, momento en el que, al no presentarse ninguna situación de riesgo, las fuerzas del orden se retiraron del sitio.

Tras el retiro de las unidades de emergencia, las autoridades educativas y de seguridad ciudadana confirmaron el inicio de una investigación para identificar al responsable de redactar el mensaje que alarmó a la población estudiantil de Coatepec.

Este incidente se suma a protocolos similares aplicados recientemente en la zona capitalina, subrayando una tendencia de alertas en centros escolares que obligan a las instituciones a reforzar sus canales de comunicación y sus medidas de control de acceso.

Los directivos del plantel «Joaquín Ramírez Cabañas» mantendrán una estrecha vigilancia en los próximos días para garantizar que el retorno a las actividades académicas se realice en un entorno de paz y sin nuevas perturbaciones.

Para los padres de familia y el personal docente, la presencia de la Guardia Nacional y la policía municipal representó un alivio necesario, aunque persiste la exigencia de implementar estrategias de largo plazo para detectar conductas de riesgo entre el alumnado y prevenir el uso de mensajes intimidatorios.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron que, aunque en esta ocasión no se presentó ninguna incidencia real, los protocolos de reacción deben tomarse con total seriedad para salvaguardar la integridad de los menores.

Se espera que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) brinde acompañamiento psicológico y preventivo a la institución para restaurar la normalidad y fortalecer la cultura de la denuncia responsable dentro de este emblemático bachillerato de la ciudad cafetalera.