Retrasos en aplicación de la Ley del Café frenan impulso al cultivo sustentable, acusan productores

abril 22, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

A pesar de que la Ley del Café contempla disposiciones específicas para impulsar la producción sustentable y enfrentar los efectos del cambio climático, su implementación presenta retrasos que generan incertidumbre entre los cafetaleros del país.

El presidente de la Unión Nacional de Productores de Café de la CNC, José Julio Espinosa Morales, señaló que, aunque la legislación incluye un apartado enfocado en el café sustentable, aún no existen avances claros para su operación.

“Se aprobó la ley del café y hay ahí un articulado específico sobre café sustentable y cambio climático, así lo dice y nos lleva a que, una vez conformada la Comisión de Desarrollo de la Cafeticultura, la SADER y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen que ver cómo se apoya a esas plantaciones ya establecidas”, explicó.

Sin embargo, acusó que hasta el momento no se tiene información sobre las acciones que realiza la autoridad federal para poner en marcha la ley, cuya operación estaba prevista a partir de mediados de junio.

“No sabemos qué está haciendo el secretario para que pueda empezar a operar la ley a partir de mediados de junio, que así lo estableció cuando se aprobó”, afirmó.

Además, indicó que los productores desconocen quién es el responsable del tema cafetero dentro de la dependencia, y recordó que mantienen pendiente una reunión desde hace más de un año.

“Tenemos pendiente una reunión hace más de un año, 15 meses. No sabemos ni quién es el responsable del café de la secretaría. Él no ha convocado conforme a la Comisión de Desarrollo de la Cafeticultura, en la que participarán dependencias, organizaciones, industriales y exportadores”, criticó.

Espinosa Morales subrayó que, pese a la falta de acompañamiento institucional, el sector cafetalero continúa sosteniéndose gracias al esfuerzo de pequeños, medianos y grandes productores, aunque insistió en la necesidad de atender temas estructurales.

“Y la cafeticultura se mantiene, pero necesita sí de apoyo en cuanto a algunos temas estructurales como el que tiene que ver con cuidar ese esquema de café bajo sombra”, expresó.

Finalmente, destacó que el cultivo de café bajo prácticas sustentables representa un beneficio ambiental clave, al contribuir a la captura de carbono, la conservación del agua y la protección de la biodiversidad, elementos fundamentales en la lucha contra el cambio climático.