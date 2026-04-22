Adanely Rodríguez escucha y atiende de manera directa a vecinos de la colonia Montecristo

Adanely Rodríguez escucha y atiende de manera directa a vecinos de la colonia Montecristo

abril 22, 2026

Poza Rica, Veracruz.– Como parte de un gobierno cercano y sensible a las necesidades de la población, la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez, sostuvo una reunión vecinal con habitantes de la colonia Montecristo, donde escuchó de manera directa sus inquietudes, planteamientos y propuestas.

Durante este encuentro, la alcaldesa atendió diversas peticiones ciudadanas, reafirmando su compromiso de mantener un diálogo abierto, directo y permanente con la gente, como base para la construcción de soluciones reales.

La reunión permitió fortalecer el vínculo entre autoridades y ciudadanía, priorizando la atención puntual a las necesidades expuestas por las y los vecinos, quienes participaron activamente en este ejercicio de cercanía y comunicación.

El Gobierno de Poza Rica reitera su compromiso de trabajar de la mano con la población, manteniéndose atento y en constante comunicación para dar respuesta oportuna a las demandas sociales y continuar construyendo un municipio más justo y participativo.