Los Secretos de Coatepec»: buscan rescate de túneles históricos con inversión de 26 mdp

Los Secretos de Coatepec»: buscan rescate de túneles históricos con inversión de 26 mdp

abril 22, 2026

Juan David Castilla

El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, encabezó una expedición de inspección en los túneles subterráneos del municipio, un sistema que data de hace aproximadamente 150 años y que se busca rescatar bajo el nombre «Los Secretos de Coatepec».

El proyecto pretende conectar puntos emblemáticos como la iglesia de Fátima, la parroquia y escuelas locales, convirtiéndose en un atractivo turístico sin precedentes en el estado.

Acompañado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e ingenieros poblanos responsables de los túneles de Cholula, el edil descendió ocho metros a la altura del monumento a Benito Juárez.

Luna Hernández destacó el excelente estado de conservación de las bóvedas y los arcos de piedra, señalando el valor místico e histórico del sitio, que habría tenido un papel relevante durante la Guerra Cristera.

La iniciativa se divide en tres etapas, con una inversión total estimada en 26 millones de pesos. En la primera etapa se contempla una inversión de poco más de 6 millones de pesos para la rehabilitación de un primer tramo. El sistema podría extenderse hasta el Cerro de las Culebras y el Museo Cafetal Apan, aunque la apertura total aún está bajo análisis técnico y financiero.

En el marco del 20 aniversario del nombramiento de Coatepec como Pueblo Mágico, el alcalde subrayó que este rescate posicionaría al municipio como el referente turístico más importante de Veracruz.

«Buscamos no solo ser el primer Pueblo Mágico, sino el mejor del estado», afirmó.

Por el momento, el ayuntamiento se encuentra a la espera del acta formal del INAH para proceder con los trámites de factibilidad y permisos técnicos durante el presente año, reconociendo el trabajo de los jóvenes Luis Ramos y Efraín como los impulsores originales de esta iniciativa.