UPAV fija reglas de contratación tras sectorización a la SEV

febrero 24, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. Tras su transformación en Organismo Público Descentralizado (OPD) sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) aprobó los montos máximos para la contratación de bienes y servicios mediante adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres proveedores.

El Subcomité de Adquisiciones de la institución estableció que el monto máximo para contrataciones directas —sin licitación pública— será de 446 mil 921.12 pesos sin IVA y 518 mil 428.49 pesos con IVA.

En tanto, para las adjudicaciones mediante invitación a cuando menos tres proveedores, el límite será de 11 millones 296 mil 126.59 pesos sin IVA y 13 millones 103 mil 506.84 pesos con IVA.

Estos montos estarán vigentes del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027, ya que se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual se actualiza en febrero de cada año.

Cabe recordar que en enero pasado el Congreso del Estado aprobó, a iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García, una reforma a la Ley Orgánica de la UPAV para convertirla en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Como parte de esta reforma, la UPAV fue sectorizada a la SEV, por lo que el Gobierno del Estado asumió el control y supervisión de sus recursos financieros. Los ingresos provenientes de las cuotas escolares se administrarán mediante la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el manejo de los recursos.