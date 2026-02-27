Docentes protestan en la SEV; exigen destitución de directora por presuntos abusos

febrero 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Docentes pertenecientes a la zona escolar 116 de nivel primaria se manifestaron este viernes afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir la destitución inmediata de la directora María del Rosario Pérez Pelayo.

Los docentes denunciaron públicamente una serie de irregularidades y atropellos a sus derechos laborales, señalando un trato indigno y prepotente por parte de la funcionaria.

Entre las principales quejas, los manifestantes destacaron la eliminación de beneficios históricos, tales como el apoyo para material didáctico y los recursos destinados al transporte para trasladarse a comunidades alejadas.

Además de los recortes económicos, los profesores acusaron a Pérez Pelayo de mantener una actitud de constante amenaza hacia el personal.

“Siempre nos está amenazando con quitarnos nuestra plaza si no hacemos lo que ella dice», afirmó uno de los afectados durante la movilización.

Los inconformes subrayaron que su única demanda es el respeto a su labor docente y la garantía de un trato digno, asegurando que los apoyos retirados les corresponden por derecho.

Los manifestantes piden ser atendidos por autoridades de alto nivel de la SEV para resolver el conflicto que afecta el desempeño educativo en la zona 116 de la capital veracruzana.