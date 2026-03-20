Sindicato mantiene toma de la SEV por despido de trabajadores en Programa Vasconcelos

marzo 20, 2026

Juan David Casilla/Xalapa. Por segundo día consecutivo, las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) permanecen tomadas por trabajadores del Programa Vasconcelos, quienes han extendido su plantón este viernes 20 de marzo de 2026.

La toma de las instalaciones, que comenzó la mañana del jueves, mantiene paralizadas las actividades administrativas y la atención al público en la dependencia estatal, debido a que los manifestantes han bloqueado todos los accesos principales.

La falta de una mesa de diálogo efectiva con las autoridades educativas ha radicalizado la postura del movimiento, que exige una respuesta inmediata a la separación de sus funciones ocurrida desde el pasado 7 de enero, acto que califican como una violación flagrante a sus derechos adquiridos tras años de servicio operativo.

El secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), Gerardo Velásquez Maravert, confirmó que la decisión de mantener la toma de manera indefinida responde a la nula apertura institucional para resolver la situación de incertidumbre que atraviesan los empleados.

El dirigente enfatizó que el personal afectado, a pesar de contar con una trayectoria consolidada en tareas técnicas y de campo, ha sido catalogado arbitrariamente como «personal de confianza», una etiqueta que la actual administración estaría utilizando para omitir el reconocimiento de su antigüedad y negarles las prestaciones básicas de ley.

Esta disparidad en las condiciones laborales ha sido el motor de la protesta, que ahora busca escalar el conflicto a instancias de arbitraje superior ante la falta de interlocución válida en la Secretaría.

Los trabajadores recordaron que el caso ya se encuentra bajo la lupa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) y de las instancias de control interno de la propia SEV.

Las quejas interpuestas buscan que se investigue el proceso administrativo mediante el cual se les impidió el acceso a sus centros de trabajo sin una notificación oficial previa, lo que constituye una irregularidad en el procedimiento de baja laboral.

Los manifestantes sostienen que la transparencia en el manejo del personal es fundamental para garantizar que el Programa Vasconcelos siga cumpliendo su misión educativa en las comunidades, sin que esto implique el sacrificio de la estabilidad de quienes operan la tecnología y los contenidos pedagógicos en el estado.

El sindicato hizo un llamado urgente para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje intervenga de manera directa y dé cauce legal a este conflicto que afecta la operatividad del sector educativo.

Las demandas son claras: la reinstalación inmediata de los trabajadores, el respeto irrestricto a su antigüedad y la homologación de condiciones laborales equitativas para todo el personal operativo.