Tras casos de violencia escolar, SEV impulsa programa “Escuela para Padres” en RTV

marzo 11, 2026

Xalapa, Ver.- La secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, informó que el gobierno estatal analiza impulsar un programa de Escuela para Padres, que podría transmitirse a través de Radio Televisión de Veracruz (RTV).

La funcionaria explicó que el proyecto busca generar espacios de reflexión sobre la crianza de los estudiantes, en medio de la preocupación por hechos recientes de violencia escolar en la entidad.

En entrevista, detalló que ya se han presentado al menos tres propuestas a la gobernadora Rocío Nahle para desarrollar el programa; sin embargo, la mandataria estatal pidió elaborar una nueva propuesta para fortalecer el contenido.

Tello Espinosa señaló que actualmente trabajan con especialistas para diseñar un formato que permita difundir pláticas y reflexiones dirigidas a madres y padres de familia.

Explicó que el espacio en la televisora estatal sería de 20 minutos, por lo que las intervenciones deberán ser muy puntuales.

“Ya tenemos varias propuestas, solo estamos esperando que la gobernadora pueda revisar bien los programas, que para mí son grandiosos, porque hay especialistas que hablan con los padres”, comentó.

La funcionaria reconoció que, tras los recientes hechos de violencia en Veracruz —como el caso de un joven que golpeó a su compañera—, es necesario que la problemática se atienda con la participación de maestros, padres de familia y la sociedad.

“Se está preparando una nueva propuesta. La primera incluía participación de padres de familia, imágenes de jóvenes y pláticas de especialistas, pero el tiempo de 20 minutos resultaba insuficiente para profundizar en los temas”, explicó.